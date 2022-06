Engpässe in der Bauwirtschaft - Ratsmitglieder warnen vor dem Kollaps

Jahrelang galt die – vergleichsweise – geringe Ausweisung von Bauland als ein wesentlicher Grund für die Wohnungsnot in Münster. Diese Situation hat sich inzwischen geändert, wie Mattias Bartmann vom Stadtplanungsamt am Donnerstagabend in der Sitzung des Planungsausschusses erläuterte. Inzwischen sei nicht mehr die (perspektivische) Verfügbarkeit von Bauland das drängendste Problem. Im Gegenteil könnten bestehende Reserven wegen der Engpässe in der Bauwirtschaft nicht aktiviert werden. Die Zahl der genehmigten Wohnungen liege deutlich über die der im Bau befindlichen.

