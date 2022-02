Mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern und weitere Todesfälle

Erneut wurden in Münster Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Pandemie-Beginn sind mittlerweile 176 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben. Gute Nachrichten gibt es bei der Inzidenz.

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Münster steigt weiter. Am Dienstag hat die Stadt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Eine 90-jährige Frau ist laut Mitteilung der Stadt an Covid-19, ein 59-jähriger Mann und eine 85-jährige Frau sind mit Covid-19 gestorben. Damit sind seit Pandemie-Beginn mittlerweile 176 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben. Seit dem 8. Februar, also in den vergangenen 14 Tagen, wurden in Münster insgesamt 24 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Auch die Zahl der Corona-Patienten, die aktuell in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist deutlich gestiegen. Nach Angaben der Stadt müssen aktuell 78 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden. Das sind elf mehr als am Montag. Neun Patienten werden auf Intensivstationen betreut (Montag: acht), davon müssen vier künstlich beatmet werden (Montag: drei).

6526 Menschen nachweislich mit Corona infiziert

Seit dem Wochenende ist die Zahl der aktuell Infizierten in Münster zurückgegangen. Mit Stand Dienstagmittag sind laut Mitteilung der Stadt 6526 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 371 weniger als am Vortag und 380 weniger als am Dienstag der Vorwoche.

Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt in Münster 744 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Am vergangenen Dienstag hatte die Stadt 682 Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag wurden zudem 1112 Gesundmeldungen registriert.

Inzidenz in Münster sinkt auf unter 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Dienstag deutlich gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 963,6 (-186,5 im Vergleich zum Vortag) und damit zum ersten Mal seit dem 5. Februar wieder unter 1000. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in Münster noch bei 1322,4 gelegen. Die NRW-Inzidenz hat das RKI am Dienstag mit 1189,2 angegeben. Die Inzidenz bildet die Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ab.