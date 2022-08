Mehr Gehalt soll Stadtwerke-Chef in Münster halten

Seit drei Jahren stehen Sebastian Jurczyk und Frank Gäfgen an der Spitze der Stadtwerke Münster. In dieser Zeit haben sie das städtische Unternehmen in ruhiges Fahrwasser geführt und eine Zukunftsstrategie entwickelt. Das ist in der Branche offenbar auch anderen sehr positiv aufgefallen – mit Folgen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch