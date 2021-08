Mehr Normalität für Geimpfte in Münster

Am Freitag (20. August) tritt in NRW die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Für Geimpfte und Genesene bedeutet das vor allem mehr Normalität. Münsters Krisenstabsleiter begrüßt die neuen Regeln gleich aus mehreren Gründen.

Aus Sicht von Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer bedeutet die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW für den geimpften Teil der Bevölkerung auch in Münster einen großen Schritt in Richtung Normalität: "Wer den vollständigen Impfschutz nachweisen kann, soll sich auch unabhängig von Inzidenzwerten wieder weitgehend ungehindert im öffentlichen Raum bewegen können. Das ist eine gute Nachricht", sagte Heuer am Mittwoch in einer städtischen Pressemitteilung.

Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Demnach gilt künftig: Bei einem Inzidenzwert über 35 ist der Nachweis einer Impfung, einer überstandenen Corona-Infektion oder einer Testung Voraussetzung für den Zutritt zu öffentlich zugänglichen Innenräumen wie etwa Restaurants, Clubs oder Diskotheken. Dasselbe gilt für Hotelübernachtungen oder beim Hallensport. Die "3G-Regel" gilt, wenn der Inzidenzwert von 35 lokal oder landesweit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird.

Die neuen Corona-Regeln in NRW Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Coronaschutz-Verordnung (pdf) in Kraft. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, entfallen die vier bisherigen Inzidenzstufen. Entscheidend ist nur noch, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis bzw. das ganze Bundesland über einer Inzidenz von 35 liegt. Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit der Coronaschutzverordnung wird eine „3G-Regel" eingeführt. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, in folgenden Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltests (oder alternativ einen negativen PCR-Test) vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist: Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept) Sport in Innenräumen Innengastronomie Körpernahe Dienstleistungen Beherbergung Großveranstaltungen im Freien (ab 1.000 Personen) In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveranstaltungen einschließlich privaten Feiern mit Tanz muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, ein Antigen-Schnelltest ist nicht ausreichend. Auch bei sexuellen Dienstleistungen ist für Nicht-Geimpfte oder -Genesene ein PCR-Test erforderlich. Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel generell, also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz).

Teilweise müssen Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene anstelle eines Schnelltests künftig den PCR-Test vorlegen. Das ist aus Sicht von Wolfgang Heuer richtig: "Zum einen haben PCR-Tests mehr Aussagekraft und damit auch eine höhere Schutzwirkung. Zum anderen steigt dadurch die Motivation, sich impfen zu lassen."

Heuer hält den Druck, den die neue Verordnung in diese Richtung entfaltet, für vertretbar: "Inzwischen ist die Impfung praktisch für jeden leicht verfügbar, die Nebenwirkungen überschaubar und alle bisherigen Daten bezeugen mit großer Eindeutigkeit die Wirksamkeit der Vakzine. Den Impfgegnern gehen zunehmend die Argumente aus", so Heuer.

Ende der kostenlosen Tests

Ab dem 11. Oktober werden bisherigen Angaben zufolge wohl auch die Schnelltests nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt. Heuer: "Nicht-Geimpfte, die zurück in die Normalität möchten, werden dann höhere Testkosten und mehr Aufwand für den Zugang zu Kinos, Restaurants und anderen Angeboten haben. Ich hoffe, dass die Impfquote dann nochmal ansteigt. Denn letztlich ist eine hohe Impfquote die beste Antwort, die wir auf die Pandemie haben."

Unabhängig von der Corona-Inzidenz besteht weiterhin die Maskenpflicht (medizinisch oder FFP2) im ÖPNV, in Supermärkten und Geschäften, in Warteschlangen und bei Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Personen.