Mehr Besucher als normalerweise

In den vergangenen neun Tagen ging es auf dem Herbstssend nach der Corona-Pause endlich wieder rund wie früher. Die Eingangskontrollen sorgten nicht für weniger Besucher. Die Schausteller sind mit dem Geschäft überaus zufrieden.

Arno und Nicole Heitmann sitzen am Sonntagmittag in der Kabine neben ihrem brandneuen Discojet – und kommen zu zweit kaum hinterher beim Verkauf der knallgrünen Plastikchips für ihr Fahrgeschäft. Letzter Sendtag, dem ersten „richtigen“ nach der Pandemie. Draußen vor den Absperrgittern formieren sich die Schlangen der Besucher, die zum Einlass ihre Impf- beziehungsweise Testzertifikate vorzeigen müssen.

Hat sich der Aufwand gelohnt? „Mehr als das das“, sagt Arno Heitmann zwischen zwei Ansagen. „Ready, los, einsteigen, go,“ ruft er in das Mikrofon in seinem Kassenhäuschen.

Nur das Feuerwerk vermisst

Heitmann ist Vorsitzender des Schaustellerverbandes in Münster, und vermisst haben er und die Kollegen diesmal nur eines: Das Feuerwerk, das der Stadt angesichts der Corona-Vorsichtsmaßnahmen mit Blick den damit einhergehende besonderen Besucherandrang noch zu heikel gewesen sei, erzählt Heitmann.

Der Herbstsend war „trotz der Formalitäten am Eingang für die Schausteller ein besseres Geschäft als normalerweise vor Corona“, bekräftigen die Heitmanns. Etwa 350 000 Besucher, so die Schätzungen der Schausteller, kamen bei vorwiegend schönem Wetter an den neun Veranstaltungstagen auf den Schlossplatz – und alle waren „richtig froh, dass es endlich wieder rundgeht“, erzählt Heitmann.

Fahrgeschäft für die ganze Familie

Apropos rund: Sein Discojet ist ein Fahrgeschäft für die ganze Familie, auch kleinere Kinder dürfen hier einsteigen. Aber auch die Schaustellerkollegen mit den Großfahrgeschäften, die die besonders verwegenen Sendbesucher anziehen, wie das laut Werbung „weltweit größte Looping-Karussell“ Infinity mit 65 Meter Flughöhe bei Tempo 125 seien „super zufrieden“, erzählt Heitmann.

In der nächsten Woche dreht Heitmanns Discojet noch beim Jahrmarkt in Dinslaken seine rasanten Runden, in Münster dann wieder beim Frühjahrssend. Dann aber wieder mit Feuerwerk, wünscht sich Arno Heitmann.