Mehr Sicherheit in dunkler Jahreszeit

"Frauen sicher unterwegs" - das ist das Ziel des Frauennotrufs Münster. Vor allem in der dunklen Jahreszeit sollen sich Frauen auf den Straßen in Münster sicherer fühlen. Geschützt werden sollen sie auch vor Belästigungen.

Lina Lippke (l.) und Gerlinde Gröger vom Frauennotruf präsentieren zusammen mit Régis Le Breton von der Sparkasse Münsterland Ost die Artikel, die Münsters Straßen in der Dunkelheit für Frauen sicherer machen sollen.

Drei Viertel aller Frauen haben nach einer repräsentativen Umfrage der Initiative Frauennotruf Münster schon einmal Belästigung erfahren, am häufigsten wird als Tatort die Straße genannt.

Im Dunkeln wächst die Gefahr, sagt Gerlinde Gröger, Leiterin der Beratungsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben – „ganz abgesehen von der schlechten Sichtbarkeit im Straßenverkehr“.

Warnwesten in magenta-pink

Darum verteilt der Frauennotruf, wie schon in den vergangnen Jahren, Artikel, die die Sicherheit von Frauen erhöhen sollen. Die Sparkasse Münsterland Ost unterstützt die Aktion mit 4000 Euro.

Zu Leuchtarmbändern und reflektierenden Aufklebern fürs Fahrrad kommen in der neuen Wintersaison Warnwesten hinzu, wie sie zunehmend beim Fahrradfahren nach Einbruch der Dunkelheit getragen werden. Sie sind allerdings nicht neongelb, sondern magenta-pink. „Sie leuchten sehr stark“, bekräftigt Gerlinde Gröger und spricht einen Nebeneffekt der Westen an: Frauen, die die Westen tragen, signalisieren einander, Belästigung nicht zu dulden.“ Das gefällt auch Régis Le Breton von der Sparkasse Münsterland Ost sehr gut, wie er sagt.

Die Westen, Aufkleber und Armbänder gibt in vielen Fahrradgeschäften und -Reparaturwerkstätten in Münster, aber auch diversen Einzelhandelsgeschäften. „Sie werden auch von Sportvereinen weitergeben", sagt Lina Lippke vom Team des Frauennotruf. Auch vor der Tür der Beratungsstelle an der Heisstraße 9 steht ein Vorrat bereit.