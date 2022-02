Bei den nächsten WN-Wissensimpulsen am 7. März möchte der Kommunikationsexperte Gerriet Danz vermitteln, wie Menschen mehr Spaß am Leben haben können.

Jeder von uns war einmal ein Start-up. Damals, als wir geboren wurden. Und heute? Machen wir, was wir immer machen wollten? Folgen wir dem alltäglichen Wandel? Wie gehen wir mit Veränderung um? Haben wir in uns selbst investiert?

Innovationsexperte, Mehrfachgründer und Bestsellerautor Gerriet Danz zeigt in seinem Vortrag unter dem Titel „Erfinde Dich neu, sonst tut’s ja keiner“ Interessierten, wie sie sich für die eigene Zukunft fit machen können.

In 90 inspirierenden Minuten vermittelt er, was Menschen von innovativen Unternehmen wie Netflix, Google und Co. lernen können, um ihr Leben immer wieder neu zu gestalten, zukunftssicher zu bleiben – und mehr Spaß am Leben zu haben.

Gerriet Danz ist seit mehr als zwei Jahrzehnten gefragter Kreativ-Experte und einer der anerkanntesten Kommunikationscoaches Deutschlands. Die Keynotes des Buchautors sind so ungewöhnlich wie der Mix seiner Erfahrungen.

Als Kreativdirektor der internationalen Werbeagentur BBDO unterstützte er namhafte Unternehmen dabei, quer zu denken und zu handeln. Karriere zwei führt ins TV: Gerriet Danz entwickelt neue, innovative Formate, moderiert selbst den Quizklassiker „Jeopardy“. Inspirierend und humorvoll vermittelt der Unternehmer, wie man als „Quermacher“ wahrnehmbar anders und damit erfolgreicher wird.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils als Hybrid-Veranstaltung in der „Cloud“ des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauerei-Gebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Präsenzteilnahme ist mit der 3G-Regel gestattet. Bitte am Einlass den Nachweis für Geimpft, Getestet (maximal 48 Stunden zurückliegend) oder Genesen vorzeigen.

Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten gibt es unter 0 2561/9792888.

Kostenlose Tickets zu gewinnen

Sechs Leser unserer Zeitung können kostenlos dabei sein: Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten für die WN-Wissensimpulse am 7. März. Um an der Verlosung teilzunehmen, brauchen Sie nur unter

0137/ 8 60 05 43 das Stichwort „WN-Wissensimpulse“ sowie Namen und Adresse zu hinterlassen. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent (mobil ggf. abweichend). Teilnahmeschluss ist am Sonntag (27. Februar) um 23.59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen