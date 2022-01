Mehrere hundert Impfpflicht-Gegner versammeln sich zum "Spaziergang"

Demo und Gegendemo in Münster

Münster

Für diesen Montag hatten die Impfpflicht-Gegner keinen "Montagsspaziergang" in Münster angemeldet. Trotzdem haben sich am frühen Abend mehrere hundert Menschen in der Innenstadt versammelt. Doch die Polizei war vorbereitet.

Von Pjer Biederstädt