Meilenstein für Ausbau der B 51

Am Montag wurde der Knotenpunkt Wolbecker Straße / Umgehungsstraße wieder komplett freigegeben. Nur die Rampe von der B 51 aus Richtung Warendorf auf die Wolbecker Straße wird erst am Dienstag (16. November) wieder für den Verkehr geöffnet.

Ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der B 51, der Umgehungsstraße Münster sei geschafft, schreibt der Landesbetrieb Straßen NRW in einer Mitteilung. Die Arbeiten für den Anschlussbereich der Wolbecker Straße an die Umgehungsstraße seien abgeschlossen.

Auch Richtung Warendorfer Straße geht es voran

In den vergangenen Wochen wurden die letzten Arbeiten im Bereich der beiden Kreuzungen Lohausweg und Mühlhäuser Straße sowie die Rampen in Richtung Warendorfer Straße fertiggestellt. Gleichzeitig wurden in den letzten Wochen zahlreiche Bäume in den Grünstreifen gepflanzt, damit wurde der neue Knotenpunkt bereits landschaftlich gestaltet.

Die Arbeiten beim Umbau der B 51 Richtung Warendorfer Straße gehen voran, so die Pressemitteilung. Für den zukünftig rund zwei Meter tief abgesenkten Abschnitt der Fahrbahn, dem sogenannten Trogbauwerk, laufen die Arbeiten bereits. In den nächsten Monaten sollen beidseitig Bohrpfahlwände als Baugrubensicherung hergestellt werden.

Die Grünstreifen an der umgebauten Wolbecker Straße wurden schon bepflanzt. Foto: Straßen.NRW

Ausbau Richtung Wolbeck folgt ab Ende 2022

Die Wolbecker Straße wird in Richtung Wolbeck ab Ende 2022 von der Mühlhäuser Straße bis zur Einmündung Laerer Landweg durch die Stadt Münster weiter ausgebaut, heißt es in der Mitteilung weiter. Dieser Ausbau beinhaltet das rund 180 Meter lange Teilstück ab der Mühlhäuser Straße, das noch Bestandteil der Planfeststellung zum Ausbau der Umgehungsstraße ist und von der Stadt Münster für Straßen NRW mit gebaut wird.

Zurzeit wird der Verkehr auf der Wolbecker Straße von der B 51 stadtauswärts in Richtung Wolbeck nur einspurig geführt. Mit der Ausbaumaßnahme zur Umgestaltung der Stadt Münster kann der Verkehr zukünftig zweispurig stadtauswärts fahren.