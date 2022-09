Mehr Platz auf dem Gehweg sorgt für Ärger bei Autofahrern

Beim Modellprojekt „Faires Parken“ an der Melchersstraße im Kreuzviertel fallen Parkmöglichkeiten weg für mehr Platz auf den Gehwegen. Ist Bewohnerparken die Lösung des Park-Problems?

„Faires Parken“ an der Melchersstraße

An der Melchersstraße beginnen heute die Arbeiten für das Modellprojekt „Faires Parken“.

Das Modellprojekt „Faires Parken“ an der Melchersstraße im Kreuzviertel beginnt: Ab 7 Uhr am heutigen Donnerstag müssen die Bürgersteige frei sein, damit Stellplätze markiert werden können. Das soll dafür sorgen, dass Autos nicht mehr wie bisher in Gänze auf den Gehwegen stehen, sondern aufgesattelt (zwei Räder statt vier auf dem Gehweg), um Fußgängern wieder mehr Platz einzuräumen.