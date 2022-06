„Schlagerrallye“-Kult im Radio

Heutzutage wählen Musikredakteure oder Computer die Musik im Radio aus, vereinzelt gibt es Hörerwünsche. Das aber Hörer alle Neuvorstellungen der Woche durchhören und davon die besten Songs im Radio selbst vorstellen und zur Hörerabstimmung stellen, ja das gab es nur 1974 bis 1995: in der „WDR-Schlagerrallye“, die heute noch bundesweit viele Fans hat. Mitschnitte der Sendungen auf Kassette werden im Internet hoch gehandelt. Jetzt gibt es exklusive Einblicke in einer Radiosendung.

Das war einmalig: bundesweit gecastete Hörer-Jurys übernahmen von 1974 bis 1995 die Jobs der Musikredakteure und suchten ihre Lieblingssongs aus, die die Hörer der „WDR-Schlagerrallye“ in die Hitparade wählen konnten. Alle Stile waren erlaubt. Beim heutigen Format­radio undenkbar. Wie neben Top-Stars auch Amateure, B-Seiten, Maxis oder die Band „Feltman Trommelt“ (Hit: „Healing“) aus Münster in die Radio-Charts kamen, berichten Radio-Historiker Werner Kußmann und Journalist Peter Sauer am Freitag ab 18.03 Uhr bei „Gila Gila“ (OS-Radio 104,8), moderiert von Gila Marali.

Kostbarkeiten im Radio neu entdeckt

In Münster kann man den Bürgerfunksender über das kostenlose Webradio empfangen, online unter www.radio.de/s/osradio.

Empfang im Webradio