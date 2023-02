Power-Pumpe für die Meranti-Halle

Das neue Tropenhaus des Allwetterzoos ist seiner Fertigstellung einen Schritt nähergerückt. Am Donnerstag wurde die neue Heizungsanlage der Meranti-Halle in Betrieb genommen. Die Erdwärmepumpe ist wegen ihrer Größe europaweit einzigartig. „Mit ihrer Leistung könnten 60 bis 70 Einfamilienhäuser beheizt werden“ schätzt Katja Biek. Sie ist Professorin an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin und war an der Planung des Projektes beteiligt. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme der Pumpe hat es fast drei Jahre gedauert.

In dieser Zeit wurde der Bau immer wieder verzögert, zum Beispiel wegen Lieferengpässen aufgrund der Corona-Krise oder des Ukraine-Krieges. „Heute lohnt sich die Heizungsanlage aus ökologischer sowie aus ökonomischer Sicht“, erklärt Jörg Riehemann, der Beauftragte für Veranstaltungen und Fundraising des Zoos. Die Pumpe sei nicht nur nachhaltig, sondern auch kostengünstiger als andere Heizungssysteme. In der Geothermie-Anlage wird warmes Wasser aus 250 Metern Tiefe nach oben befördert. In Kombination mit der Fotovoltaikanlage könne so das Tropenhaus auf 20 bis 24 Grad beheizt werden – ganz ohne CO 2 -Emissionen.

Teil des Zoo-Masterplans

„Im Prinzip beheizen wir die Meranti-Halle wie mit einer Fußbodenheizung – nur dass die Heizung in den Wänden ist und nicht im Boden“, erklärt Biek. Insgesamt sind die in den Wänden verwendeten Schläuche rund 13 Kilometer lang.

Die Meranti-Halle ist Teil des Masterplans, mit dem der Allwetterzoo fit für die Zukunft gemacht werden soll. „Ein Schwerpunkt ist der Umwelt- und Artenschutz. Daher haben wir uns entschieden, in der neuen Meranti-Halle nicht mit fossilen Brennstoffen zu heizen“, erklärt der Projektleiter des Masterplanes, Dirk Heese. In den nächsten Tagen soll die Raumtemperatur der Meranti-Halle 20 bis 24 Grad erreichen. Pflanzen und Tiere sollen folgen. Eröffnung soll im Sommer sein.