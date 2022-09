Landlust pur in der Stadt

Die Einkaufs- und Erlebnismesse „Land und Genuss“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) macht zum zweiten Mal Station in Münster: Am Samstag und Sonntag (24./25. September) können Besucher im Mühlenhof Landluft schnuppern und das Leben von seiner genussvollen Seite erleben.

Rund 70 Aussteller präsentieren, was das Land zu bieten hat: regionale Spezialitäten, handgefertigte Produkte sowie außergewöhnliche Ideen für Heim und Garten. Zusammen mit Partnern wie der Landwirtschaftskammer NRW und dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband stellt die „Land und Genuss“ die Landwirtschaft in der Region und die Menschen vor, die dafür stehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein besonderer Spaß soll der Fahrsimulator sein, der zu virtuellen Treckerrennen einlädt. Am Glücksrad können Landgenussler ihr Wissen über Landwirtschaft testen. Freuen dürfen sich Besucher auch auf die Bauernolympiade der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Münster. Wie werden heute in der modernen Landwirtschaft Schweine und Kühe gehalten? Das Forum Moderne Landwirtschaft erklärt das anschaulich im Schweine- und Kuh-Mobil. Für alle Fragen rund um Tierwohl und Haltungskennzeichnung stehen Landwirte, die „AgrarScouts“, zur Verfügung.

Treckerrennen im Fahrsimulator

Zu Einblicken in die Welt des Waldes lädt darüber hinaus der Waldbauernverband NRW ein. Er zeigt aber auch, vor welch großen Herausforderungen die Forstwirtschaft angesichts des fortschreitenden Klimawandels steht.

Der Landesverband Milchwirtschaft NRW und die „Land und Genuss“ nehmen Käse-Begeisterte mit auf eine Genussreise durch die heimischen Käse-Regionen und vermitteln viel Wissenswertes über die Käsevielfalt von 45 Hofkäsereien.

Den passenden kulinarischen Partner präsentieren regionale Bäckereien des Mühlenhofs. Für den natürlich-süßen Nachschlag sorgen heimische Imker, die über ihre Leidenschaft für Bienen und Honig viel zu erzählen wissen.

Einfach mal ausruhen und kulinarische Köstlichkeiten genießen: Natürlich ist auch das bei der Messe „Land und Genuss“ möglich. Foto: pd

Talkformat „Frag den Landwirt“

Das Programm der „Land und Genuss“ bietet neben Kochshows rund um kulinarische Spezialitäten auch die Möglichkeit, in Talk-Formaten wie „Frag den Landwirt“ mehr über die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft zu erfahren.

Eine Kinderrallye und eine Vielzahl von Mitmachaktionen runden das Angebot für die ganze Familie ab.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, Tageskarte zwölf Euro, Happy-Hour-Karte (ab 16 Uhr) neun Euro, Kinder bis zwölf kostenfrei