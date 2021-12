Messerstiche am Aasee: Prozess gegen 20-Jährigen beginnt

Bei einer Auseinandersetzung im Juni unter der Torminbrücke wurde ein 20-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Am Freitag (17. Dezember) beginnt vor dem Landgericht Münster der Prozess. Die Anklage lautet versuchter Mord.

Mehrere Polizeiwagen standen am Abend des 11. Juni auf der Torminbrücke. Unterhalb der Brücke war es zu der Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Es war eine folgenschwere Auseinandersetzung: Am Abend des 11. Juni wurde ein 20-jähriger Mann unterhalb der Torminbrücke lebensgefährlich verletzt. Im Oktober hat die Staatsanwalt Münster Anklage gegen einen 20-Jährigen erhoben, der eine Woche nach der Tat in Nottuln festgenommen wurde. Der Mann wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Am Freitag (17. Dezember) um 9 Uhr beginnt der Prozess vor dem Landgericht Münster.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, versucht zu haben, den 20-Jährigen heimtückisch zu töten. Hintergrund soll laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft ein Streit zwischen zwei Personengruppen am Aasee in Münster gewesen sein. In der Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft im Oktober hatte es geheißen, dass der Auslöser für den Streit nicht bekannt sei.

Zwei Auseinandersetzungen an einem Abend

Nach einem ersten, laut Mitteilung des Gerichts „im Wesentlichen verbal und nur geringfügig handgreiflich“ geführten Streit soll die Gruppe um den Angeklagten die andere Gruppe gezielt unter der Torminbrücke aufgesucht haben. Dort kam es zu einem weiteren Streit.

Polizisten untersuchten den Tatort unterhalb der Torminbrücke. Foto: Timo Gemmeke (Archivbild)

Das spätere Opfer soll sich zwischen die beiden Gruppen gestellt haben, um die Auseinandersetzung zu beruhigen. Daraufhin soll der Angeklagte ihm ein Messer von hinten in den Rücken gestoßen haben, wobei er „billigend in Kauf genommen haben soll, dass der 20-Jährige daran versterben könnte“, heißt es in einer Ankündigung des Landgerichts. Der 20-Jährige soll den Angeklagten laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft mit einem Faustschlag zu Boden gebracht haben, bevor der Angeklagte ihn erneut mit dem Messer angegriffen haben soll.

Notoperation rettet 20-Jährigen

Der 20-Jährige erlitt mindestens zwei Stichverletzungen in den Bauch- und Brustbereich und wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste notoperiert werden. Einer weiteren Person soll der Angeklagte zudem eine geringfügige Schnittverletzung an der Hüfte zugefügt haben.

Nach dem Auftakt am Freitag sind acht weitere Termine für den Prozess am Landgericht Münster veranschlagt.