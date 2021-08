Meterlange Löcher im Flurboden

Wenn Wolfgang Schmitt durch seine Wohnung läuft, dann muss er verdammt aufpassen. Im Fußboden klaffen auf einer Länge von fünf Metern (so seine Schätzung) gleich mehrere Löcher. „Vor allem nachts muss ich genau schauen, wo ich langgehe, damit ich nicht in eines der Löcher trete“, sagt Schmitt. In der Wohnung an der Schreiberstraße in Gievenbeck lebt er seit 13 Jahren, Vermieter ist die LEG.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch