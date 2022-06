Middendorf leitet weiter Prinzengarde

Paul Middendorf wird auch weiterhin die Prinzengarde leiten. Am Donnerstag wurde er in seinem Amt bestätigt.

Der Amelsbürener Tischlerei-Inhaber Paul Middendorf (59) wird auch in den nächsten fünf Jahren die Geschicke der Prinzengarde lenken. Die Gardisten bestätigten den ehemaligen Prinzen am Donnerstagabend einmütig in seinem Amt, weiterhin aktiv sind auch die Vorstandsmitglieder Robert Erpenstein (Hofmarschall) und Andreas Koch (Planungsmarschall).