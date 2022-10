„Mietsteigerungen sind besorgniserregend“

Das vom Landesverband des Deutscher Mieterbundes (DMB) initiierte Aktions-Bündnis „Wir wollen Wohnen“, das von acht sozialen Organisationen getragen wird, befürchtet angesichts der aktuellen Entwicklungen des Wohnungs- und Energiemarktes eine weiter zunehmende Wohnungsnot und große soziale Verwerfungen. „Der DMB Mieterverein Münster beobachtet für den Standort Münster seit fünf Jahren allein im Bereich der nicht öffentlich geförderten Wohnungen besonders besorgniserregende und völlig unverhältnismäßige Mietsteigerungen, die aus einem viel zu geringen Wohnungsangebot resultieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

So habe der Mietspiegel aus 2021 gezeigt, in dem die ortsüblichen Vergleichsmieten abgebildet werden, dass die Mietpreissteigerung in Münster gegenüber 2019 im Schnitt bereits zwölf Prozent betrage. Und aufgrund der sogenannten Indexfortschreibung rechnet der Mieterverein Münster für 2023, dem Jahr zur Fortschreibung des nächsten Mietspiegels, mit einer weiteren Erhöhung Mieten von mindestens zehn Prozent.

Stark gestiegene Energiepreise

Auf dieser Grundlage gehen der Mieterverein und das Aktionsbündnis davon aus, dass ein Großteil der Mieter dann bereits mehr als 30 Prozent seines monatlichen Einkommens für Miete ausgeben müsse. Sie sehen angesichts der aktuell stark angestiegenen Energiepreise, die zu deutlich erhöhten Nachforderungen aufgrund der Jahresabrechnung führen werden, weitere und mitunter nicht mehr tragbare Belastungen auf die Mieter zukommen.

Forderung nach Mietenstopp

Eine zentrale Forderung sei daher ein gesetzlich zu verankernder Mietenstopp und ein Kündigungs-Moratorium zum Schutz der Mieter. Große Sorge verursache zudem der Umstand, dass sich auch der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen, der gerade für einkommensschwache Mieter in NRW bedeutsam sei, reduziert habe. Auch in Münster sei die Zielsetzung für öffentlichen Wohnungsbau nicht groß genug, laut Ratsbeschluss sollen jährlich nur mindestens 300 geförderte Wohnungen gebaut werden. Allein 2020 wurden 2561 Wohnberechtigungsscheine für einkommensschwache Menschen ausgestellt, doch nicht einmal ein Drittel von ihnen, sondern nur rund 27 Prozent konnten in Münster noch mit einer öffentlich geförderten Wohnung versorgt werden, kritisieren der Mieterverein und das Bündnis in ihrer Pressemitteilung weiter.