Ministerin Schulze ist der Ehrengast

Eine Münsteranerin ist Ehrengast und Festrednerin beim in den Mai verschobenen Kramermahl des Vereins der Kaufmannschaft zu Münster von 1835: Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Kabinett Scholz, Svenja Schulze, wird im Rathaus sprechen.

Das traditionsreiche Kramermahl war wegen der pandemischen Corona-Lage ein weiteres Mal verlegt worden und findet nun am Abend des 6. Mai statt. 300 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft werden erwartet.

Das Kramermahl ist ein gesellschaftliches Ereignis für Münster und Westfalen. Seit dem Jahr 1956 findet es in Anlehnung an die spätmittelalterliche Tradition der Kramergilde statt. Im vergangenen Jahr war das geschichtsträchtige Mahl des Vereins der Kaufmannschaft, bei dem unter anderem Mettwurst mit Grünkohl und Stippmilch mit Schwarzbrot serviert werden, erstmals ausgefallen.

„ Mit Frau Bundesministerin Schulze laden wir eine herausragende Repräsentantin der aktuellen Kanzlerpartei SPD ein. “ Vorsitzender Dr. Benedikt Hüffer

„Mit Frau Bundesministerin Schulze laden wir eine herausragende Repräsentantin der aktuellen Kanzlerpartei SPD ein“, sagt Vorsitzender Dr. Benedikt Hüffer. Sie war in der Großen Koalition Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Kabinett Merkel. Gebürtig stammt Schulze aus Düsseldorf, ihr Abitur machte sie in Neuss, bevor sie an der Ruhruniversität in Bochum studierte. Schulze war SPD-Generalsekretärin und später Wissenschaftsministerin in NRW.

Ehrengäste beim Kramermahl waren unter anderem Kardinal Marx, Angela Merkel, Prof. Hans Tietmeyer. und Richard von Weizsäcker.