Mindestens 610 Betroffene, mindestens 196 beschuldigte Kleriker, hunderte Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche im Bistum Münster seit 1945: Bischof Felix Genn kündigt Konsequenzen aus dem Gutachten der Historikerkommission an. Welche, wird er am Freitagvormittag vorstellen.

Welche Konsequenzen zieht die katholische Kirche im Bistum Münster aus der durch eine Historikerkommission veröffentlichten Missbrauchsstudie? Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, will sich am Freitag äußern. Mit einschneidenden Maßnahmen ist zu rechnen.

Genn will zusätzlich erläutern, welche Konsequenzen er bereits gezogen hat. Mit dem Eingeständnis von Fehlern und einer ehrlichen Reue müsse eine wirkliche Umkehr verbunden sein. „Es müssen über das hinaus, was schon geschehen ist, weitere Konsequenzen im Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster gezogen werden. Das ist für mich eine Verpflichtung, an der ich mich messen lassen möchte“, sagte Genn bereits bei der Übergabe der Studie am vergangenen Montag.

Als unmittelbare Konsequenz ist mit Vorstellung der Studie der Zugang zu den Gräbern von ehemaligen Bischöfen im Dom gesperrt worden. Der Besuch der Grablege ist derzeit „nicht möglich“. Eine Möglichkeit könnte es sein, dass ein Begleittext die Amtszeit der Bischöfe in den Kontext des veröffentlichten Gutachtens stellt, heißt es. In der Gruft unter dem Südturm liegen unter anderem die Gräber der Bischöfe Michael Keller, Heinrich Tenhumberg sowie Reinhard Lettmann. Forschende der Universität Münster werfen ihnen - und den weiteren beiden Bischöfen seit 1945 - vor, Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen gemacht zu haben. Der Domherrenfriedhof im Innenhof, wo unter anderem der ebenfalls in der Studie als ein Mitwisser genannte Weihbischof Dr. Josef Voß begraben liegt, ist weiterhin zugänglich.

Plätze und Häuser sind nach Auskunft des Bistums kaum nach den in der Studie genannten Bischöfen benannt, sodass sich an dieser Stelle keine Umbenennungsdebatten abzeichnen. Der angesehenen Bischof-Tenhumberg-Stiftung, die sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt, steht eine Namensdebatte ins Haus. Der Kardinal-Höffner-Kreis, ein Zusammenschluss christlicher Bundestagsabgeordneter, stellt seinen Namen bereits seit einem Kölner Gutachten infrage.

Bischof und Bistumsleitung werden zeitgemäße Antworten auf die bisherige Versetzungspraxis von Klerikern finden müssen. Kritiker fordern seit langem, dass sich das Bistum einer unabhängigen Verwaltungsgerichtsbarkeit stellt. Spannend wird zudem sein, ob in der Folge der vorgestellten Missbrauchsstudie und der darin kritisierten Leitungsformen der Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland – der synodale Weg – eine schnellere Umsetzung an der Spitze des Bistums Münster erfährt und ob Genn sich dazu äußert. Der Umgang des Bischofs mit lebenden und an der Versetzungs- und Vertuschungspraxis beteiligten Klerikern steht unter besonderer Beobachtung.

Versagen in der Bistumsleitung

Bischöfe, Generalvikare und weiteres Spitzenpersonal der katholischen Kirche im Bistum Münster haben in den Jahren ab 1945 bei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch gezielt Beschuldigte versetzt, so Fälle vertuscht und damit in der Leitung versagt. Neue und weitere Taten seien so ermöglicht worden. Das belegt die zu Wochenbeginn vorgestellte Studie zur sexualisierten Gewalt im Bistum Münster. Die fünf Historiker um Prof. Dr. Thomas Großbölting überreichten die beiden wissenschaftlichen Bücher nicht nur an Betroffenenvertreter, sondern im Anschluss auch an Bischof Genn. In dem knapp 600 Seiten dicken Hauptwerk ist konkret von mindestens 610 Betroffenen und mindestens 196 beschuldigten Klerikern die Rede. Die Hellfeldstudie geht bei den Opferzahlen von einem Dunkelfeld aus, „das acht bis zehn Mal so groß ist.“

Die schuldigen Hirten: PK mit Prof. Dr. Thomas Großbölting und Prof. Dr. Klaus Große Kracht und weiteren Historikern. Übergabe der Studie an Bischof Dr. Felix Genn und Betroffene. Einer der Betroffenen, er wollte seinen Namen nicht nennen, überreicht dem Bischof einen Dornenkranz. Foto: Oliver Werner

Generalvikar Klaus Winterkamp unterstreicht, dass die Wissenschaftler unabhängig bei ihren jahrelangen Forschungen waren. Personalakten aus den Jahren 1945 bis 2020 standen ihnen zur Verfügung. „Sie hatten ungehinderten Zugang zu allem Material“, sagt er. Die Akten vor 1945 waren allerdings im Krieg verbrannt.

Der Bischof übernimmt nach eigenen Worten „die Verantwortung für die Fehler, die ich selbst im Umgang mit sexuellem Missbrauch gemacht habe“. Er sei Teil des kirchlichen Systems, das sexuellen Missbrauch möglich gemacht habe. „Das bin ich seit vielen Jahren an verantwortlicher Stelle: als Regens und Weihbischof in Trier, als Bischof von Essen und Münster.“ Genn sieht bei sich neben der persönlichen auch eine institutionelle Verantwortung. „In dieser doppelten Hinsicht trage ich eine Mitverantwortung für das Leid der Menschen, die sexuell missbraucht wurden“, sagte er.

Die Wissenschaftler klagen in ihrer Studie die Bistumsleitungen ab dem Jahr 1945 der Vertuschung an und nennen zahlreiche Fallbeispiele. Die Bischöfe Michael Keller (Amtszeit 1947 bis 1961), Joseph Höffner (1962 bis 1969), Heinrich Tenhumberg (1969 bis 1979) und Reinhard Lettmann (1980 bis 2008) hätten demnach Kenntnisse von Missbrauchstaten durch Kleriker gehabt und die mutmaßlichen Täter unter anderem in andere Gemeinden versetzt.

Bischof Genn selbst durch Missbrauchsstudie belastet

Auch Bischof Genn wird durch die Studie belastet. Zu Beginn seiner Amtszeit sei der Bischof mutmaßlichen Tätern kirchenrechtlich nicht immer mit der gebotenen Strenge begegnet und habe zum Beispiel Einzelfälle nicht in Rom gemeldet. Genn habe eingeräumt, gegenüber Beschuldigten „zu sehr als Seelsorger und zu wenig als Dienstvorgesetzter gehandelt zu haben". Die Historiker haben den Eindruck, dass auch nach dem Jahr 2010 „nicht immer konsequent gehandelt“ worden sei. Seit einigen Jahren sei ein Übergang zu sehen, der überwiegend den Richtlinien entspreche.

So kümmert sich im Bistum Münster seit dem Jahr 2019 ein weisungsunabhängiger Interventionsbeauftragter um die Missbrauchsfälle und Betroffenen. Zusätzlich gibt es zwei Präventionsbeauftragte und eine Referentin für Sexuelle Bildung. Das Bistum steht nach eigenen Angaben mit über 250 Betroffenen in Kontakt. In der Missbrauchsstudie ist von mindestens 610 Betroffenen die Rede, von denen manche inzwischen verstorben sind.