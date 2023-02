Missbrauchsfälle im Bistum Essen: Kritik an Bischof Genn

Der Bischof von Münster, Felix Genn, soll sich in seiner vorherigen Zeit als Essener Bischof (2003 bis 2009) nicht darum bemüht haben, sich über ehemalige Sexualstraftäter unter den Priestern zu informieren. So heißt es in der in dieser ­Woche vorgestellten sozialwissenschaftlichen Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Essen. Die Untersuchung weist Genn jedoch „kein konkretes Versagen im Einzelfall“ nach.

