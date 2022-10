Mit Charme, Ideen und Yoppertjes

Voller guter Ideen steckt der Kopf von Yop, der seinen Poffertjes-Stand auf Münsters Wochenmarkt kurz „Yoppertjes“ genannt hat. Yop hatte irgendwann einfach „keinen Bock mehr“ auf Schule. Also begann er schon im Alter von 15 Jahren zu arbeiten.

Das gefiel ihm besser. Im Supermarkt seines Heimatortes an der niederländisch-deutschen Grenze etwa, dort, wo viele deutsche Nachbarn einkauften, lernte er schnell Deutsch sprechen. Mit dem knapp geschafften Schulabschluss in der Tasche wagte er dann so manches, um als noch sehr junger Mann auf eigenen Beinen zu stehen.

Investitionen in Hochdruckreiniger und Werkzeug

Aus der Lust, in der Natur zu arbeiten, bot er sich über eine Anzeige in der Tageszeitung als Gartengestalter an. Lief gut! IT interessierte ihn. Aber den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Nichts für Yop.

Dann: Landwirtschaft! Yop arbeitete im Stall, auf dem Feld. Schön! Was noch? „Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich putze gern!“, erzählt der 27-Jährige. Und Autos mag er. So baute er sich mit einigen Investitionen in Hochdruckreiniger, Werkzeug und Material ein kleines Business auf, um Autos professionell aufzupolieren.

Yop braucht Abwechslung

„Ja, ich brauche viel Abwechslung“, lacht Yop, der einige dieser vielen Tätigkeiten noch heute kombiniert. Da wäre etwa auch noch die Arbeit für einen Eventanbieter, der Hüpfburgen, Bierfahrräder und Co. vermietet. Yop begleitete die Attraktionen, sorgte dafür, dass alles rund lief.

„2019 habe ich mir dann gedacht, dass ich vor allem die Gartenarbeit nicht bis an mein Lebensende machen kann, wegen der körperlichen Anstrengung. Ich überlegte, was ich wie weitermachen möchte“, so Yop. „Tja, dann habe ich überlegt, was ich eigentlich besonders gerne mag. Und da fielen mir Poffertjes ein!“, erzählt der junge Niederländer, der in Noord Deuringen nahe der Grenze zu Nordhorn lebt.

Yop + Poffertjes = Yoppertjes! Der umtriebige Jungunternehmer bastelte fortan an seiner Geschäftsidee, die heute unseren Wochenmarkt bereichert: Yop kaufte ein sehr altes Fahrrad von 1920, bastelte daran herum, fragte bei Münsters Wochenmarktmeister nach einem Standplatz.

Im Januar 2021 gestartet

Irgendwann war es so weit: Jede Schraube am Rad war poliert, und der Standplatz wurde an Yop vergeben. Im Januar 2021 startete er, das Zertifikat zum Umgang mit Lebensmitteln in der Tasche. Und seitdem läuft es bei Yop und seinen Yoppertjes: Nach Anreise aus den Niederlanden und Aufbau ist er an Markttagen um 8 Uhr „backbereit“ mit seinem Fahrradmobil am Dom. Die münzgroßen Pfannküchlein unter anderem aus Weizen- und Buchweizenmehl, Eiern und Milch, backt er am laufenden Band.

„Und wie läuft es mit den Yoppertjes, Yop?“ „Gut!“ freut sich der sympathische Niederländer. „Die Kunden kennen Poffertjes aus dem Urlaub, sie mögen sie gerne frisch gebacken. Sie teilen ihre Portion als Familie, essen sie alleine oder kommen auch noch mal wieder für eine zweite!“

Er lacht. Und feilt daran, wie er sein Yoppertjes-Geschäft noch besser aufstellen kann. Der Mann hat viele weitere gute Ideen! Und vielleicht erzählen wir auch davon irgendwann…

Die Serie Marktgesichter (ein Buch mit 24 solcher Porträts und zwölf Rezepten ist soeben im Hölker-Verlag erschienen) und viele andere spannende Geschichten aus Münster und dem Münsterland lesen Sie im MÜNSTER! Magazin. Die aktuelle November-Ausgabe ist heute erschienen. Mehr Infos unter