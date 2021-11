Mit dem Auto ins vorweihnachtliche Münster

Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet und auch das erste Adventswochenende steht bevor. Damit der Weg in die Innenstadt für die Besucherinnen und Besucher möglichst entspannt wird, gibt es auch in diesem Jahr gleich mehrere Park-and-Ride-Angebote.

Das Auto außerhalb der Innenstadt gratis parken und dann mit dem Bus ins Zentrum: Park-and-Ride-Einrichtungen (P+R) in Münster ermöglichen diese stressfreie Anreise. Hierbei ist laut einer städtischen Pressemitteilung jeweils nur die Busfahrt zu bezahlen. Es gelten die aktuellen Regeln zum Coronaschutz.

An den vier Adventssamstagen steht nach Angaben der Stadt beispielsweise das Parkhaus am Coesfelder Kreuz mit seinen fast 1000 Auto-Stellplätzen wieder zum öffentlichen Parken zur Verfügung. Vor allem Besucherinnen und Besuchern, die über die Steinfurter, die Grevener oder die Weseler Straße (A43) anreisen, können dort das Auto abstellen und in den Bus umsteigen. Lediglich die Weiterfahrt mit dem Bus ist kostenpflichtig. Die Linien 11 und 12 bringen die Gäste vom Coesfelder Kreuz in die Innenstadt.

Parkhaus von 9 bis 23 Uhr kostenlos nutzen

Wer dieses Angebot nutzen möchte, findet den Weg über entsprechende Ausschilderungen. Bei der Nutzung eines Navigationsgerätes lautet die Zieleingabe "Domagkstraße 62". Das Parkhaus ist an den Adventssamstagen jeweils von 9 bis 23 Uhr geöffnet.

Ganzjährig geht es ab den Mobilstationen Weseler Straße und Albersloher Weg/Nieberdingstraße oder ab dem P+R-Platz am Preußenstadion (Hammer Straße) mit dem Bus in die Innenstadt. Auch bei diesen P+R-Einrichtungen sei nur die Busfahrt zu bezahlen, das Parken sei kostenlos, so die Stadt in der Mitteilung. Diese P+R-Plätze sind auch im interaktiven Liniennetzplan eingetragen.

Online freie Parkplätze finden

Autofahrern, die eine in der Innenstadt gelegene Parkmöglichkeit aufsuchen wollen, wird empfohlen, dem Parkleitsystem zu folgen. Es weist den Weg zu den zentralen Parkhäusern sowie größeren öffentlichen Parkplätzen und zeigt die aktuell noch freien Stellplätze an. Diese sind im Internet abrufbar - außerdem auch in der WBI-App und der "Münster-App" der Stadtwerke.