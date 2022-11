Mit der Flasche zugeschlagen?

Im Fall des 22 Jahre alten Mannes aus Guinea, der im Mai auf dem Bremer Platz einem Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche schwere Verletzungen zugefügt haben soll (wir berichteten), hat der Angeklagte am Montag am Landgericht das Gegenteil dessen behauptet, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft – er selbst sei angegriffen worden und habe sich verteidigt, sagte er.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet