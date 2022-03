Mit der niederländischen Kronprinzessin auf der Piste

Die niederländische Kronprinzessin Amalia macht gerade Skiurlaub in Österreich. Mit auf der Piste ist ihr deutscher Freund: Isebrand K. aus Münster.

Sonne, Schnee und Skifahren: Die niederländische Kronprinzessin Amalia (18) genießt entspannt die Winterfreuden diesmal ohne ihre Eltern, aber mit ihrem deutschen Freund Isebrand K. Der 19-Jährige ist Spross einer münsterischen Unternehmerfamilie, hat sein Abitur am Paulinum gemacht und studiert an der niederländischen Universität von Tilburg.

Niederländische Medien hatten berichtet, dass das Paar in Kanada auf der Piste sei. Der Boulevard in Deutschland schreibt nun, dass Isebrand und Amalia im österreichischen Lech auf den Brettern stehen und liefert gleich die Fotos von der traumhaften Kulisse mit. Eins zeigt Amalia und ihren angeblichen Freund aus Münster in inniger Umarmung. Offizielle Bilder gibt es bislang nicht.

Amalia ist künftige Königin der Niederlande

Beide sollen seit bald einem Jahr zusammen sein, nachdem sie sich auf einer Party kennengelernt hatten. Nach einem ersten gemeinsamen Urlaub Ende November in New York verreisen sie nun ein weiteres Mal. Offenbar meinen sie es ernst miteinander. . . Prinzessin Amalia ist als erstgeborenes Kind von König Willem-Alexander und Königin Máxima die Erste der Thronfolge und damit die zukünftige Königin der Niederlande.