Mit E-Mobilität durchs Münsterland

Flottenaustauschprogramm bei den Alexianern in vollem Gang

Über vier neue Fahrzeuge mit Elektromotor freuen sich Bewohner und Klienten der Alexianer-Einrichtungen in Münster. Leise, sauber und immer vollgetankt sausen die neuen Flitzer seit Jahresende 2021 vom Campus Amelsbüren aus durch die Leezenstadt, berichten die Alexianer.

Ermöglicht wurde die Anschaffung der Fahrzeuge von der Aktion Mensch sowie durch das Flottenaustauschprogramm „Sozial und mobil“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), auch Ladestationen wurden so gefördert.

„Durch die Umstellung auf E-Mobilität bleiben wir nicht nur unserem Ziel treu, unsere Einrichtungen nachhaltiger zu führen, sondern schaffen dieses Bewusstsein auch bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, die mit den Wagen unterwegs sind“, erklärt Martina Büscher aus dem Bereich Projektfinanzierung.

Zwei Opel-Vivaro-Transporter sind für die Touren von Menschen mit Behinderungen vorgesehen, zwei Opel Corsa für kleine Besorgungsfahrten und Besuche bei Klienten des Betreuten Wohnens im Einsatz. Die Zahl der E-Ladestationen auf dem Alexianer Gelände nimmt stetig zu, so dass keine weiten Wege zu den Parkplätzen der E-Flotte zu absolvieren sind, so die Alexianer weiter.

Mit gut 200 Kilometern maximaler Strecke sind derzeit nur relativ kurze Wege möglich, aber die bestimmen ohnehin den Alltag der Nutzer. „Wir freuen uns sehr, dass wir so großzügig unterstützt wurden und unsere Bewohnerinnen und Bewohner nun modern und ressourcensparend unterwegs sind“, so Julia Schulze Everding, Wohngruppenleitung in Haus Klara.