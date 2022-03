Mit Flexibilität in eine entspannte Zukunft

Flexibilität wird zur wichtigsten Kompetenz im 21. Jahrhundert. Je mehr sich unsere Umwelt beschleunigt und je mehr sich unsere Unternehmen ändern, desto wichtiger wird es, sich auf das Kommende einzulassen. Denn: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Dem Thema „Veränderungen meistern – Flexibel in die Zukunft“ widmet sich Prof. Dr. Martin-Niels Däfler, Experte für Führung, Bestsellerautor und Lehrbeauftragter, in seinem Vortrag in der Reihe WN-Wissensimpulse am 4. April (Montag) ab 19.30 Uhr.

Aber flexibel auf Veränderungen zu reagieren, das falle Menschen oft so schwer, halten sie doch nur zu gern am Alten fest, tun sich schwer damit, (scheinbare) Risiken einzugehen, heißt es in der Ankündigung. Es ist ein Spagat zu schlagen: Bewährtes zu erhalten und mutig Neues zu wagen. Wie dies gelingt, erläutert der Veränderungsprofi Prof. Däfler auf eine muntere Weise. Er zeigt anhand seines 4W-Modells auf, welche konkreten Maßnahmen man ergreifen kann, um flexibel und damit erfolgreich in der Arbeitswelt 4.0 zu werden.

Stress reduzieren und gelassen Karriere machen

Prof. Däfler wurde 1969 in Mainz geboren und hat in Würzburg sowie Adelaide (Australien) BWL studiert. Danach hat er für die Boston Consulting Group sowie den Deutschen Sparkassen- und Giroverband gearbeitet.

Seit dem Jahr 2010 lehrt Däfler als hauptamtlicher Professor an der FOM Hochschule in Frankfurt am Main; für den Harvard Business Manager und die Huffington Post bloggt er. In seinen 17 Büchern, über 140 Fachartikeln, begeisternden Vorträgen und inspirierenden Workshops gibt er sein Wissen weiter.

Er hilft, Stress zu reduzieren, gelassen zu werden und entspannt Karriere zu machen. Däflers Ziel: praxistaugliche Tipps zu geben. Mit viel Witz und Energie begeistert der Hochschullehrer sein Publikum.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils in der „Cloud“ des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauerei-Gebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsig­nierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten unter 0 25 61/9 79 28 88.