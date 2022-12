Mit Tee, Schal und Wachsamkeit für Ernstfall gerüstet

Sicherheitssperren an den Weihnachtsmärkten

Münster

Sicher über den Weihnachtsmarkt: Der Sicherheitsdienst HRC schützt die Innenstadt während der Adventszeit. Doch was heißt das für die Mitarbeiter, die in der Kälte für Schutz und Ordnung sorgen? Ein Besuch an der Fahrzeugsperre.