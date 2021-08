Mobiler Freizeitpark auf dem Schlossplatz - so lief der Auftakt 

Kirmesspaß unter Corona-Bedingungen: Am Samstag (31. Juli) hat auf dem Schlossplatz in Münster der mobile Freizeitpark als Alternative zum Send eröffnet.

Pia (22) und Claudia (26) haben lange auf diesen Abend gewartet: „Uns hat einfach etwas gefehlt. Locker mit Freunden über den Platz streifen, sich ein wenig schwindelig drehen und eine fette Pommes mit Zwiebeln drauf essen. Wir haben das so vermisst“, meinen die beiden Angestellten aus Havixbeck. In Münster drehen sich seit Samstagnachmittag nach neun Monaten endlich wieder die Karussels und der süße Duft gebrannter Mandeln liegt in der Luft auf dem Schlossplatz.

4630 Besucher am ersten Abend

Nach anfänglichen Regenschauern wird der erste Abend im mobilen Freizeitpark noch fast sommerlich warm. Ingesamt genießen 4630 Besucher am Samstagabend den Send im abgespeckten Format. Und wenn es auch an den ganz großen Attraktionen fehlt, scheinen die Besucher zufrieden zu sein. Denn die Kirmes-Klassiker vom Riesenrad über die Geisterbahn bis zum Autoscooter sind ja facettenreich vorhanden und mit viel Abstand aufgestellt. „Eigentlich schöner als sonst“, meinen Franz und Erika Hausschild aus Mecklenbeck. Weil die Gänge breiter sind, überall Bänke aufgestellt wurden und wegen der begrenzten Besucherzahl auch kein Gedränge herrscht, empfindet das 50-jährige Paar „die kleinere Kirmes attraktiver, als den großen Rummel.“

Foto: Helmut Etzkorn

Schausteller haben lange Durststrecke hinter sich

Und die leuchtenden Augen kehren zumindest ansatzweise auch in die Gesichter der wegen der Pandemie arg gebeutelten Schausteller zurück. Mandelbrenner Peter Schneider hat den Kupferkessel wieder angeheizt und freut sich auf die Schleckermäuler. „Neun Monate kein Umsatz, da sind zwei Wochen hier zwar verdammt dünn, aber besser als nichts“, sagt der Seniorchef von Höhles Mandel-Wagen. Viele seiner Kollegen mussten längst ihre Altersvorsorge anknabbern, um finanziell über die Runden kommen zu können. Schneider hat durchgehalten und nach Münster hat er noch Aufstellmöglichkeiten im Umland. „Die ganze Familie hofft nun, dass es in diesem Jahr in Münster einen Weihnachtsmarkt geben wird, aber sicher ist das längst noch nicht“, so Schneider.

Foto: Helmut Etzkorn

Schluss ist um 22 Uhr

Ein bisschen Frust gibt es am Abend dann am Eingang doch noch: Ab 21.30 Uhr wird niemand mehr aufs Gelände gelassen, weil schon um 22 Uhr wegen dem Vorstellungsbeginn im benachbarten Sommernachts-Kino die Lichter ausgehen. Eine Junggesellentruppe ist extra aus Vreden angereist und bitter enttäuscht. „Am Wochenende muss das doch mindestens bis Mitternacht gehen“, beschwert sich Ralf Hauxmann. Zurück geht es in die Fahrzeuge, die Partymeile am Hafen ist nun das Ausweichziel der verhinderten Kirmesbesucher. Der Freizeitpark ist noch bis zum 15. August geöffnet, 75 Schausteller sind vertreten. Der Eintritt kostet einen Euro. Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein.