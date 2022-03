Licht und Musik für Solidarität in der Pandemie

Rund 80 Lichter für eine solidarische Bewältigung der Pandemie leuchteten am Montagabend auf dem Prinzipalmarkt. Die vom Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ initiierte Aktion richtete sich zugleich gegen die sogenannten Montagsspaziergänge.

Unterstützt wurde der Protest von zahlreichen politischen und gesellschaftlichen Gruppen, darunter „Münster Cares“, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DGB, VVN-BdA, Die Linke, Initiative „Südviertel gegen Rechts“, Jusos, Kaktus, SDS, Linksjugend und Campus Grün. Musikalische Beiträge steuerten Christian Bleiming und Jean-Claude Séférian bei.

Foto: Oliver Werner

Unterdessen will die Initiative „Gemeinsam für Grundrechte“ nach eigenen Angaben in dieser Woche täglich gegen eine Impfpflicht protestieren. Am Donnerstag beschäftigt sich der Bundestag mit der Impfpflicht.