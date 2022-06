Münsters bekannteste Hot Dog-Station muss tageweise dichtmachen, weil keine Mitarbeiter zu finden sind. Am Mittwoch war der Stand zum ersten Mal wegen Personalmangels geschlossen. Inhaberin Jutta Morthorst erklärt ihre Not.

Am Mittwoch war Münsters bekanntester Hot Dog-Stand in der Bolandsgasse verriegelt und verrammelt – geschlossen wegen Personalmangels. "Das habe ich in unseren 30 Geschäftsjahren noch nicht erlebt", sagt Inhaberin Jutta Morthorst. Aber sie habe keine andere Wahl gehabt...