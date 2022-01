„Moses“ Janotta war vor 50 Jahren Karnevalsprinz von Münster

Es war eine besondere Premiere, aus der bis heute eine schöne Tradition geworden ist: Münsters neuer Karnevalsprinz wurde am 22. Januar 1972, also an einem Samstag vor genau 50 Jahren, zum ersten Mal öffentlich proklamiert. Auf dem damaligen Syndikatplatz, hinter dem Rathaus, statt in einem dunklen Saal. Bei Tageslicht unter freiem Himmel oder im Jägerlatein in freier Wildbahn – und nicht abends beim Prinzenball.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie