Motorradfahrer bei Kollision mit zwei Autos tödlich verletzt

Münster

Schwerer Unfall am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Autobahn 1 am Kreuz Münster-Süd: Ein Motorradfahrer und zwei Pkw stießen auf der A 1 in Richtung Dortmund in Höhe Brücke Vogelsang zusammen. Dabei erlitt der 61-jährige Kradfahrer tödliche Verletzungen.