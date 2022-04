Angehende Abiturienten in Münster feiern ihre letzten Schultage

Die Mottowoche ist zurück! Nach zwei Jahren coronabedingter Pause feiern die angehenden Abiturienten in Münster in diesem Jahr wieder ihre letzten Schultage - mit vielen Aktionen, Streichen und Partys.

Erst Party, dann lernen. So machen es die angehenden Abiturienten in Münster. Zwei Jahre in Folge fanden die bekannten Mottowochen an den Gymnasien aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht statt, in diesem Jahr scheint aber wieder alles beim Alten zu sein.