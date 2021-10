Mr. Ludgeri-Viertel hatte viele Talente

Er hat wie kaum ein anderer das Ludgeri-Viertel repräsentiert und Innovationen auf den Weg gebracht: Franz Josef Görtz. Im Alter von 94 Jahren ist er am Montag nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt verstorben, wie seine Familie mitteilt.

In Erinnerung bleibt ein Mann mit einer riesigen Bandbreite an Interessen und Talenten, der in Münster viele Spuren hinterlassen und in Teilen die Stadtentwicklung mitgeprägt hat – als Unternehmer, Leistungsturner, Ballonpilot und auch als Filmemacher. Als langjähriger Sprecher der Bürgergemeinschaft Ludgeristraße und als Sprecher der Straßensprecher der Kaufleute in der Innenstadt war es ihm eine Herzensangelegenheit, die Ludgeristraße 1969 als Fußgängerzone zu entwickeln und deren Attraktivität zu steigern. Gemeinsam mit anderen Kaufleuten sammelte er Erfahrungen bei Erkundungsfahrten in andere Städte.

Jahrzehntelanger Sprecher der Kaufleute

Innovative Geschäftsideen trieben ihn um. So erwarb er 1976 den ehemaligen Fürstenberger Hof an der Königsstraße und baute die Immobilie zur Königspassage um, deren Eigentümer heute noch die Familie Görtz ist.

Franz-Josef Görtz fühlte sich mit dem Ludgeri-Viertel, in dem er aufgewachsen ist, immer stark verbunden. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung und einem Studium entwickelte er zusammen mit Ehefrau Charlotte das elterliche Hutgeschäft weiter zum Modegeschäft „Sandy Blue“ und präsentierte unter anderem Mode aus Paris.

Auszeichnung für besten Amateurfilm Münsters

Als leidenschaftlicher Hobbyfilmer drehte Görtz unter anderem den 1960 preisgekrönten Film „Eine Reise über Münster“ – ein Werk, das später auch für das Stadtmarketing eingesetzt wurde. Als filmische Technik nahm er die Vogelperspektive ein – die ihm als passioniertem Ballonfahrer nur allzu geläufig war. Ganz aktuell mutet das Thema eines weiteren Films an: Ende der 50er-Jahre drehte Görtz den Film „Münster erstickt im Verkehr“ – allerdings, um auf die Weiterentwicklung des Straßennetzes für den Autoverkehr im wachsenden Nachkriegs-Münster aufmerksam zu machen.

Zudem hat sich Görtz, der seine Ehefrau, drei Kinder und vier Enkelkinder hinterlässt, gesellschaftlich engagiert – unter anderem in der Turngemeinde Münster, im Zooverein und bei den Freunden der Kunstakademie.