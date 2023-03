Hilferuf von der Sentruper Höhe: Mühlenhof fordert Zuschuss von der Stadt

Die finanziellen Turbulenzen vergangener Jahre sind überstanden. Das Mühlenhof-Museum schien wieder in geordnetem Fahrwasser zu sein. Doch jetzt ist das Geld für den Betrieb des Fachwerksdorfs mit der Bockwindmühle wieder knapp.

Das Freilichtmuseum Mühlenhof auf der Sentruper Höhe setzt in der Zukunft auf Unterstützung durch einen städtischen Zuschuss.

Vor wenigen Jahren stand das Freilichtmuseum Mühlenhof vor dem finanziellen Abgrund. Und es gab Stimmen, die 2017 den Weg in eine geordnete Insolvenz als die gangbarste aller Möglichkeiten favorisierten. Nicht so Dr. Markus Johow, der schon damals im Trägerverein De Bockwindmüel e.V. Verantwortung trug und ein Jahr später selbst 1. Baas, also Vorsitzender wurde.