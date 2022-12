Müllabfuhr, Wochenmarkt, Recyclinghof: So läuft es an den Feiertagen

Die Abfallabfuhr verschiebt sich an Weihnachten, die Sperrgutabfuhr fällt an den Feiertagen ersatzlos aus und die Recyclinghöfe bleiben Heiligabend und Silvester geschlossen. Auch der Wochenmarkt hat an den Feiertagen geänderte Öffnungszeiten.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) erinnern daran, dass sich die Tonnenabfuhr in der Woche nach den Weihnachtsfeiertagen um einen Tag verschiebt. Die Montagsreviere werden also am Dienstag (27.12.) abgefahren, die Freitagsreviere entsprechend am Samstag (31.12.). Die Sperrgutabfuhren, die auf einen Feiertag fallen, werden nicht nachgeholt.

An Neujahr keine Verschiebungen

Alle Abfuhrtermine können im Online-Entsorgungskalender unter www.awm.muenster.de oder in der "Münster:App" nachgelesen werden. Da der Neujahrsfeiertag auf einen Sonntag fällt, hat dies keine Verschiebungen zur Folge. Ausgediente Weihnachtsbäume nehmen die awm mit der Grüngutabfuhr (zu den Sperrgutterminen) im Januar und Februar mit.

Die Recyclinghöfe der AWM bleiben Heiligabend und Silvester geschlossen. Vor und nach den Feiertagen öffnen die Recyclinghöfe zu den üblichen Zeiten. Fragen beantwortet der awm-Kundenservice unter Tel. 02 51/ 60 52 53.

Markt nur bis 13 Uhr

Der Wochenmarkt auf dem Domplatz findet an den beiden kommenden Samstagen mit verkürzten Öffnungszeiten statt. Am 24. und 31. Dezember ist er von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Zwischen den Jahren - am Mittwoch (28. Dezember)- ist der Markt regulär von 7 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Busfahrpläne für die Feiertage

Ab Heiligabend (Samstag, 24. Dezember) fahren die Busse in Münster wieder über den Prinzipalmarkt und Domplatz. An den Feiertagen sieht der Fahrplan wie folgt aus:

Heiligabend starten die Busse mit dem normalen Samstagsfahrplan um 5 Uhr. Ab 19 Uhr sind dann die Nachtbusse N 80 bis N 85 im Stundentakt unterwegs, die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof erfolgt um 1 Uhr.

An beiden Weihnachtsfeiertagen (25./26. Dezember) gilt der reguläre Sonntagsfahrplan, die Busse sind von 5 bis zirka 2 Uhr am nächsten Morgen unterwegs. Zwischen den Feiertagen, also vom 27. bis 30. Dezember, gelten die normalen Fahrpläne.

An Silvester (31. Dezember) fahren die Busse ab 5 Uhr nach Samstagsfahrplan. Die letzte Ankunft der Nachtbusse am Hauptbahnhof erfolgt um 23.30 Uhr. Über den Jahreswechsel pausiert der Busverkehr. Ab 1 Uhr am 1. Januar fahren die Nachtbusse dann durchgehend bis etwa 8 Uhr im 60-Minuten-Takt.