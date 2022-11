Statt Zwangsunterbringung: Der Müllsammler sitzt in U-Haft

Der in Münster stadtbekannte Müllsammler beschäftigte erneut die Justizbehörden. Erst wurde entschieden, dass er nicht zwangsweise in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden darf. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Blick durch das Gartentor auf das Grundstück des Müllsammlers im Wohngebiet am Althausweg. Auch außerhalb häufte der Mann eingesammeltes Sperrgut an.

Gewaltandrohungen und echte Gewalt – die Liste der Vorfälle im Zusammenhang mit dem stadtbekannten Müllsammler und Kranbesetzer wurde in den vergangenen Wochen lang und länger. Zuletzt war aber für die Staatsanwaltschaft Münster offenbar das Maß voll. Sie beantragte beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 58-Jährigen.

Der erging just am Dienstagmittag zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Denn kurz zuvor hatte das Amtsgericht festgestellt, dass der am Vortag nach einem Polizeieinsatz festgenommene Mann nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) dennoch nicht zwangsweise in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden darf.

Amtsgericht: Keine zwangsweise Einweisung in Klinik

So wurde der Kinderhauser zwar aus der LWL-Klinik entlassen, aber sogleich von der Polizei wieder in Gewahrsam genommen. Noch am Nachmittag wurde der Haftbefehl nach einer Anhörung vom Amtsgericht verkündet, wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Münster, Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, erläuterte. Der Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft und sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Der in Münster als Müllsammler bekannte Mann war am Montag nach neuerlichen Bedrohungen gegen seine Nachbarin in Gewahrsam genommen worden. Foto: Oliver Werner

Botzenhardt legt Wert darauf, dass die Entscheidung des Amtsgerichts in Bezug auf die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung und der Haftbefehl in keinem kausalen Zusammenhang stünden. „Unsere Behörde hatte bereits vor einer Woche den Haftbefehl beantragt“, so Botzenhardt. Das Amtsgericht habe den Sachverhalt „gründlich geprüft“ und am Dienstag entschieden.

Müllsammler soll Nachbarin bedroht haben

Zu dem Antrag der Staatsanwaltschaft, den Mann in Haft zu nehmen, sei die Einschätzung grundlegend gewesen, dass sich das von ihm ausgehende Gewaltpotenzial gefährlich gesteigert habe. Grundlegend für die Beantragung des Haftbefehls seien im Kern drei Vorfälle gewesen.

Kommentar: Endlich gehandelt Foto: Nun also doch: Der Geduldsfaden der Justizbehörden mit Blick auf den Müll sammelnden Mann aus Kinderhaus ist nach einer gefühlten Ewigkeit gerissen. Spätestens nachdem es im Oktober zu einem Schlag ins Gesicht der Nachbarin vor Zeugen gekommen war und der Mann dennoch in Freiheit blieb, war das Unverständnis über die offenkundige Hilflosigkeit der Strafverfolgungsbehörden mit diesem Fall noch einmal gewachsen.



Sechs Mal in den vergangenen knapp sieben Jahren ist der Garten des Mannes im Wohngebiet von stinkenden, eine Rattenplage verursachenden Müllmassen zwangsgeräumt worden. Wiederholt – allein zwei Mal in diesem Jahr – legte er Baustellen und Verkehrswege durch wochenlange Kranbesetzungen lahm. Monatelang danach konnte der Mann seine Nachbarn weiter durch seine martialischen Drohungen terrorisieren.



Nun, endlich und zum Glück bevor Schlimmeres passiert ist, hat die Justiz mit der Verhängung von Untersuchungshaft gehandelt. Für die mittlerweile traumatisierte Nachbarin des Müllsammlers ist das eine Atempause. Fortsetzung demnächst vor dem Amtsgericht. | Von Karin Völker ...

Ende August habe der Mann Polizeibeamte bei einem der Einsätze an seinem Haus „übelst beleidigt, gedroht, ihnen mit einer Schusswaffe ins Gesicht zu schießen, und dabei einen Stock in die Hand genommen“. Am 13. Oktober dann habe er, wie von Zeugen bestätigt, seiner Nachbarin Ingrid Peters ins Gesicht geschlagen. Anfang November seien Mitarbeiter des Ordnungsamtes von ihm mit einer Metallstange bedroht worden.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren vor Ort

„Wir sehen die Entwicklung, dass von dem Mann nicht nur verbale Bedrohungen ausgehen, sondern er auch zu körperlicher Gewalt bereit ist und somit eine Gefahr von ihm ausgeht“, präzisierte Martin Botzenhardt.

Zwangsunterbringung nach „PsychKG“ Foto: Nachdem der Müllsammler am Montag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden war, wurde zunächst geprüft, ob er aufgrund der Psychisch-Kranken-Gesetze (PsychKG) in einer Klinik zwangsuntergebracht werden könnte. Dafür gibt es juristisch hohe Hürden: Im Fall akuter Selbst- oder Fremdgefährdung können psychisch Kranke bis zu sechs Wochen in einer Klinik zwangsuntergebracht werden. Dies wurde vom Amtsgericht, das über den Antrag des Gesundheitsamtes zu entscheiden hatte, als nicht gegeben angesehen. ...

Die vielen Anzeigen von unterschiedlichen Personen gegen den Müllsammler und Kranbesetzer seien sehr genau dokumentiert worden.

Der Kinderhauser kann nun Rechtsmittel gegen seine Inhaftierung einlegen, über die das Landgericht zu entscheiden hätte. In der übernächsten Woche, am 12. Dezember, steht der Mann, als Angeklagter vor dem Amtsgericht. Dann geht es erneut um Bedrohungen und Angriffe. In Freiheit war der im August 2021 zu einer Haftstrafe Verurteilte bisher ohnehin auf Bewährung.