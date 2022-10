Prozess gegen den Müllsammler: Termin steht fest

Beim Amtsgericht Münster soll gegen den Mann aus Kinderhaus, der durch seine Müllsammelwut, seine Kranbestzungen und seine Aggressionen – vor allem gegen seine Nachbarin – immer wieder auf sich aufmerksam macht, nun am 12., 15. und 19. Dezember verhandelt werden.

Der Prozess, in dem es um Vorwürfe wegen aggressiver Übergriffe des Mannes geht, war, wie berichtet, bereits zum zweiten Mal verschoben worden. Diesmal wegen Terminschwierigkeiten der Pflichtverteidigung des Angeklagten, wie das Gericht bestätigte. Der Mann ist gegen Bewährungsauflagen eines früheren Verfahrens in Freiheit. Polizisten waren auch am Wochenende am Althausweg vor Ort, wo der 58-Jährige im Garten seines Reihenhauses wieder große Mengen von Müll angesammelt hat.