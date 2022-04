Müllsammler in Kinderhaus: Der Müllberg ist weg, der Nachbar bleibt

Einen großen Müllberg hat der Müllsammler vom Althausweg in Kinderhaus in den vergangenen Monaten angesammelt. Jetzt ließ die Stadt das Grundstück erneut räumen. Nachbarin Ingrid Peters kann dennoch nicht aufatmen.

Der überall in Münster angesammelte Müll war im Garten des Reiheneckhauses am Althausweg in Kinderhaus in den letzten Wochen meterhoch angewachsen. Ratten und Gestank hatten sich massiv ausgebreitet. Am frühen Dienstagmorgen zog das städtische Ordnungsamt die Reißleine. Ein erster, 40-Kubikmeter fassender Müllcontainer wurde vor dem Haus abgestellt, ein Trupp vermummter Mitarbeiter des beauftragten Entsorgungsunternehmens ging ans Werk. Start der fünften Zwangs-Müllräumung innerhalb von sechs Jahren.