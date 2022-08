Schadensbilanz in luftiger Höhe

Aufräumen, Schaden bilanzieren: Das stand an Tag eins nach der dreiwöchigen Kran-Besetzung des stadtbekannten Müllsammlers im Mittelpunkt. Langsam kristallisiert sich heraus, wie teuer der Baustopp werden könnte – und für wen.

Mitarbeiter der Baufirma haben am Montag die Hinterlassenschaften des Krankletterers eingesammelt und der Polizei übergeben. Eine Sprecherin sagte, dass der Mann seine Sachen unbedingt wiederhaben wolle.

Nach fast dreiwöchiger Zwangspause wuselten am Montag endlich wieder Bauarbeiter über die Baustelle an der Hermannstraße. Nahtlos fortsetzen konnten sie die Errichtung des Mehrgenerationenhauses im Südviertel am ersten Tag nach der Kranbesetzung jedoch nicht. Schaden bilanzieren und Aufräumen standen stattdessen auf dem Programm.