Kranbesetzung durch den Müllsammler: Böse Folgen für Baufirma, Kita und Café

So viel Pech ist für eine Baufirma wirklich selten. Manfred Lübbe, Geschäftsführer des Bauunternehmens Läer und Rahenbrock aus Georgsmarienhütte, beauftragt mit der Errichtung des Rohbaus für das Mehrgenerationenhaus an der Hammer Straße/Ecke Hermannstraße, seufzt am Telefon resigniert. Die Baustelle ist seit Ende April nun zum zweiten Mal stillgelegt, weil der Kran vom stadtbekannten Müllsammler am Montag erneut besetzt wurde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch