Müllsammler aus Münster sorgt seit Jahren für Aufregung

Am Mittwoch kletterte der Münsteraner wieder auf einen Baustellenkran (oben l.) und verursachte umfangreiche Sperrungen im Umfeld. Aus seinem Garten war am Vortrag durch die Stadt bergeweise Müll zwangsweise abgeräumt worden (unten), den er gehortet hatte.

Der Mann, der in Münster am Mittwoch für viel Aufregung sorgt, ist so etwas wie stadtbekannt. Für seine Nachbarn ist der 58-Jährige ein Schrecken, und seit Mittwochmorgen sorgt er – wieder einmal – dafür, dass Tausende Menschen Umwege fahren und gehen müssen, Anwohner nahe der Josefskirche an der Hammer Straße von der Polizei in und aus ihren Wohnungen geleitet werden müssen, eine große Baustelle stillsteht, Dutzende von Polizeibeamten und Rettungskräften hier eingesetzt sind.