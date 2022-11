Polizei nimmt stadtbekannten Müllsammler in Gewahrsam

Der Mann aus Kinderhaus, der in seinem Garten exzessiv Müll sammelt und seine Nachbarin bedroht, ist am Montagmittag in Gewahrsam genommen worden. Das Amtsgericht prüft, wie es mit dem Müllsammler weiter geht.

Einsatz am Althausweg: Die Polizei nahm den 58-Jährigen Anwohner in Gewahrsam.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Montagmittag den stadtbekannten Müllsammler und Kranbesetzter aus Kinderhaus nach einem Einsatz in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte der Mann erneut seine Nachbarin bedroht, ihr Gewalt anzutun.

„Der 58-jährige steht im Verdacht, am Holzzaun seiner Nachbarin gerüttelt, ihr Schläge angedroht und sie beleidigt zu haben“, heißt es in der am späten Nachmittag verbreiteten Pressemitteilung der Polizei, die mit Kräften eines Spezialeinsatzkommandos angerückt war, weil der 58-Jährige sich bei früheren Einsätzen auf sein Dach geflüchtet hatte. Diesmal ließ er sich, so eine Polizeisprecherin, widerstandslos abführen.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren vor Ort

Das städtische Gesundheitsamt habe am Nachmittag ein ärztliches Zeugnis für die sofortige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik erstellt, wie es weiter heißt. Ob und wie lange der Mann dort zwangsweise festgehalten werden kann, darüber müsse nun das Amtsgericht kurzfristig entscheiden, erklärte dazu am Abend die Stadtverwaltung.

Konkret werde geprüft, ob die Voraussetzungen zur zwangsweisen Unterbringung gemäß des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW gegeben seien.

Der 58-Jährige, der in seinem Garten exzessiv Müll anhäuft, hatte vor einigen Wochen seiner Nachbarin ins Gesicht geschlagen. Damals sahen Einsatzkräfte, Polizei und Stadt keine Veranlassung, den Mann in Gewahrsam zu nehmen.

Am 12. Dezember ist eine Verhandlung gegen ihn beim Amtsgericht anberaumt.