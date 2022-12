Prozess gegen den Müllsammler beginnt

Regelmäßig war die Polizei zuletzt am Althausweg in Kinderhaus im Einsatz. Der in Münster stadtbekannte Müllsammler muss sich nur vor Gericht verantworten.

Vor dem Amtsgericht Münster startet am Montag (12. Dezember) ein Verfahren gegen den mittlerweile stadtbekannten Müllsammler und Kran-Kletterer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-jährigen Mann unter anderem vor, von Ende Januar bis Mitte April seine Nachbarin sowie eingesetzte Kräfte des Ordnungsamts und der Polizei mehrfach auf unterschiedliche Art beleidigt und bedroht zu haben.

Dabei soll er nach dem Anklagevorwurf einer Nachbarin nachgestellt und gegen angeordnete Kontakt- und Näherungsverbote des Familiengerichts Münster vorstoßen haben. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, am 27. April eine Baustellenabsicherung an der Hermannstraße überwunden, einen Kran erklettert und das an der Krankabine angebrachte Vorhängeschloss aufgebrochen zu haben, um dort bis zum 3. Mai zu verbleiben.

Auch hierbei soll es zu weiteren Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Einsatzkräften der Polizei und Beleidigungen gegenüber dem Oberbürgermeister gekommen sein, so die Staatsanwaltschaft.

Verfahren bereits zum zweiten Mal verschoben

Gegen den Mann aus Kinderhaus soll am 12., 15. und 19. Dezember verhandelt werden. Der Prozess war bereits zum zweiten Mal verschoben worden. Diesmal wegen Terminschwierigkeiten der Pflichtverteidigung des Angeklagten, wie das Gericht bestätigte. Der Mann ist gegen Bewährungsauflagen eines früheren Verfahrens in Freiheit. Polizisten waren auch am Wochenende am Althausweg vor Ort, wo der 58-Jährige im Garten seines Reihenhauses wieder große Mengen von Müll angesammelt hat.

Stadt lässt Grundstück des Müllsammlers in Kinderhaus räumen Mit einem Großaufgebot von Ordnungsamt und Polizei wurde am frühen Morgen das Grundstück des Kinderhauser Müllsammlers am Althausweg geräumt. Seit 2016 war es die mittlerweile fünfte Räumungsaktion. Bergeweise Müll mussten die zuständigen Mitarbeiter wegräumen. Auch mehrere Fahrräder fanden die Ordnungsamtsmitarbeiter in dem Garten am Althausweg. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz. Zwei Container waren schnell gefüllt. Doch auch mit zwei gefüllten Containern war noch nicht der gesamte Müll aus dem Garten entfernt. Es war mittlerweile die fünfte Räumungsaktion am Althausweg. Die Polizei sicherte den Einsatz am Althausweg. Mindestens ein Dutzend Polizisten war in Kinderhaus im Einsatz.

Die Historie im Fall des Müllsammlers

28. November 2022: Der in Münster stadtbekannte Müllsammler wird zunächst in Gewahrsam genommen. Einen Tag später liegt gegen ihn ein Haftbefehl vor, er sitzt in Untersuchungshaft.

9. November 2022: Die Lage in Kinderhaus spitzt sich zu: An nur einem Tag musste die Polizei dreimal ausrücken, weil der stadtbekannte Müllsammler Unruhe stiftete.

7. November 2022: Aus Sicherheitsgründen durfte der stadtbekannte Müllsammler und Kranbesetzer aus Münster-Kinderhaus während des G7-Treffens nicht in die Innenstadt. Für mächtig Unruhe sorgte er trotzdem.

17. Oktober 2022: Der Müllsammler muss sich erneut vor dem Amtsgericht verantworten. Der Termin für den Prozess steht fest.

13. Oktober 2022: Am Tag nachdem der Müllsammler aus Kinderhaus seine Nachbarin tätlich angegriffen hat, stellt die Polizei ihr eigenes Verhalten bei dem Einsatz auf den Prüfstand.

12. Oktober 2022: Der Mann aus Kinderhaus greift seine Nachbarin an – und diesmal bleibt es nicht bei verbalen Attacken.