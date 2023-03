160 Kubikmeter Müll vom Althausweg abtransportiert

Die Zwangsräumung beim stadtbekannten Müllsammler in Münster-Kinderhaus war ergiebig. Doch mit dem Abtransport des Unrats ist das Kapitel noch nicht abgeschlossen.

Ein Entsorgungsunternehmen räumte am Dienstag das Grundstück des Müllsammlers auf Geheiß der Stadt.

Einen Tag nach der Zwangsräumung auf dem Grundstück des stadtbekannten Müllsammlers in Kinderhaus lässt sich das Ausmaß der Vermüllung in Zahlen fassen: Circa 160 Kubikmeter Unrat sind nach Auskunft der Stadt aus dem Garten am Althausweg abtransportiert worden.