Das waren die Themen des Jahres 2021 in Münster

Corona-Pandemie, Missbrauchsprozess, Schnee-Berge, Bundestagswahl und Ausschreitungen am Aasee: In Münster ist im Jahr 2021 viel passiert. In unserem Jahresrückblick haben wir die wichtigsten und emotionalsten Themen zusammengestellt.

Die Corona-Pandemie, Ausschreitungen am Aasee, der Missbrauchsprozess, Schneemassen und Weihnachtsmärkte - in Münster gab es in diesem Jahr zahlreiche Themen, die die Menschen bewegt haben.

Das Jahr 2021 war in Münster - wie schon das Vorjahr - von der Corona-Pandemie geprägt. Aber das Virus war gewiss nicht das einzige Thema, dass in der Stadt für Debatten gesorgt und die Münsteranerinnen und Münsteraner bewegt hat.

Missbrauchsprozesse, Schnee, Verkehrswende, Flutkatastrophe und die Bundestagswahl: Wir haben die wichtigsten, emotionalsten und meistgelesenen Themen und Geschichten des Jahres 2021 gesammelt:

Januar: Corona und Fortsetzung im Missbrauchsprozess

Das Jahr 2021 beginnt so, wie das vergangene geendet ist: in einem Lockdown. Die Corona-Pandemie gehört unweigerlich zu den Themen des Jahres - mit schlechten, aber auch hoffnungsvollen Nachrichten.

Im November 2020 hat vor dem Landgericht Münster der Hauptprozess im Missbrauchsfall Münster begonnen. Der Prozess, bei dem unter anderem der Haupttäter Adrian V. angeklagt ist, wird fortgesetzt.

Nach der Kommunalwahl 2020 und der Bildung der neuen Koalition aus Grünen, SPD und Volt im Rat drängt vor allem ein Thema in den Vordergrund: die Verkehrswende.

Der Wohnungsmarkt in Münster ist enorm angespannt. Das liegt auch an sehr hohen und weiter steigenden Preisen, die ein Wohnungsmarktbericht bestätigt.

Apropos teurer Wohnraum: Mitten in Münster steht zum Beginn des Jahres die Dachgeschosswohnung im Wilsberg-Haus zum Verkauf.

Wohnpläne hat ein Investor auch für den Hauptbahnhof Münster. Doch die Pläne für 230 neue Wohnungen werden ausgebremst.

Februar: Schnee-Chaos und Vekehrswende

Es ist der 7. Februar 2021. In Münster beginnt es zu schneien - und über Stunden hört es nicht wieder auf. In der gesamten Stadt türmen sich die Schneeberge.

Der Wintereinbruch führt auch dazu, dass der Aasee zufriert. Trotz Warnungen der Stadt wagen sich viele auf das Eis.

Das neue Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt fällt zahlreiche Entscheidungen, die die Verkehrswende in Münster vorantreiben sollen.

März: Diskriminierung, Sprengung und ein Corona-Hotspot

Die Corona-Zahlen steigen in Münster wieder stetig an. In Coerde kommt es zu einem größeren Infektionsgeschehen.

Gegen Mitarbeiterinnen der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) gibt es schwere Anschuldigungen. Der Vorwurf der Bewohner lautet Rassismus.

Niederlage für die Universität Münster vor dem Arbeitsgericht: Eine Mitarbeiterin hat erfolgreich geklagt. Im Mittelpunkt des Streits stand der Vorwurf der Diskriminierung.

Der Osmo-Turm ist Geschichte. Nachdem bereits die Hallen am Hafen abgerissen wurden, wird nun der Turm gesprengt. Er ist innerhalb weniger Sekunden nur noch ein Haufen Schutt.

April: Corona-Notbremse auch in Münster

Die Corona-Lage bleibt ernst. 695 Münsteranerinnen und Münsteraner sind zwischenzeitlich nachweislich mit dem Coronavirus inifziert - der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Mai: Corona-Impfung, Lockdown-Lockerungen und Sturm

Die Corona-Zahlen sinken - nach monatelangem Lockdown gibt es erste Lockerungen. Und auch die Impfungen kommen voran.

Ein für Mai ungewöhnlich kräftiger Sturm zieht Anfang des Monats über Münster und das Münsterland hinweg. Schwere Schäden versursacht Sturmtief "Eugen" nicht - auf dem Schlossplatz stürzt jedoch eine junge Linde um.

Juni: Ausschreitungen am Aasee

Für viele Jugendliche und junge Erwachsene ist der Aasee ein beliebter Treffpunkt. Doch Mitte Juni kommt es an einem Wochenende zu heftigen Ausschreitungen.

Am selben Wochenende kommt es unterhalb der Torminbrücke zu einer Auseinandersetzung. Ein 20-Jähriger wird durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Feiernden haben Folgen: Die Aasee-Wiesen werden gesperrt.

Am Aasee kerrt nach der Sperrung der Wiesen Ruhe ein. Die Feiernden tummeln sich nun am Hafen...

Juli: Urteil im Missbrauchsprozess und Flutkatastrophe

Nach fast acht Monaten geht vor dem Landgericht Münster der Hauptprozess im Missbrauchsfall Münster zu Ende. Adrian V. und die anderen Angeklagten werden zu langen Haftstrafen verurteilt.

Der Weg vom Prozessauftakt bis zum Urteil im Hauptprozess im Missbrauchsfall Münster:

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bewegt auch die Menschen in Münster. Viele Helferinnen und Helfer fahren in die betroffenen Gebiete. Und auch die Erinnerung an den Starkregen 2014 kommt zurück.

August: Verkehrsversuche und Prozess im Missbrauchsfall

Ab August wird die Stadt zum Labor. In der Innenstadt beginnen drei Verkehrsversuche. Die Hörsterstraße wird autofrei, vor dem Hauptbahnhof gibt es eine durchgehende Busspur und am Neubrückentor haben Fahrradfahrer auf der Promenade Vorfahrt.

Die geänderte Vorfahrt an der Kreuzung Promenade/Neubrückentor hat Folgen: Schon nach kurzer Zeit kommt es zu einem Unfall.

Im Missbrauchsfall Münster beginnt ein weiterer Prozess vor dem Landgericht. Angeklagt ist Sabrina K., die Mutter des Jungen, der in dem Missbrauchsfall wiederholt schwer missbraucht wurde.

Es ist das Ende einer Institution: Das Weinlokal "Schoppenstecher" schließt im August nach fast 40 Jahren. Und das liegt auch an Corona.

September: Corona-Hotspot und Bundestagswahl 2021

Unter strengen Auflagen dürfen Clubs und Diskotheken nach monatelangem Lockdown wieder öffnen. Es gilt 2G - Zutritt also nur für Geimpfte und Genesene. Der Cuba Club in Münster wird dennoch zum Hotspot.

Trauer im Allwetterzoo: Der Pinguin Sandy hat mehr als 25 Jahre im Zoo in Münster gelebt. Das Tier war zudem ein echter Fernsehstar. Im September musste er eingeschläfert werden.

Horst Eschler hat in diesem Jahr Rekordsummen gespendet. Der Münsteraner hat damit unter anderem Kindern und Jugendlichen Zoobesuche ermöglicht. Und auch den Hochwasseropfern hilft er mit einer Millionenspende.

Im August sind in Münster drei Verkehrsversuche gestartet. Mitte September fällt die Entscheidung über die Zukunft der Versuche.

Münsters bekanntester Straßenmusiker ist tot. Onkel Willi ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Für viele Münsteranerinnen und Münsteraner bleibt er jedoch unvergessen.

Im September geben die Münsteranerinnen und Münsteraner ihre Stimme bei der Bundestagswahl 2021 ab. Es gibt im Vorfeld einen spannenden Dreikampf um das Direktmandat.

Strahlende Siegerin nach einem spannenden Wahlabend ist Maria Klein-Schmeink (Grüne), die das Direktmandat in Münster gewinnt.

Die AfD (Alternative für Deutschland) erlebt in Münster eine Niederlage. Die Partei bekommt in Münster so wenige Stimmen wie in keinem anderen Wahlkreis bundesweit.

Die Wahlergenisse der Bundestagswahl 2021 in Münster im Überblick:

Oktober: Booster-Impfungen und Herbstsend

Auch wirtschaftlich ist in Münster im Jahr 2021 einiges los. Unter anderem kündigt der Sportartikel-Hersteller "Decathlon" eine Filialeröffnung an.

Im Missbrauchsfall Münster gibt es ein weiteres Urteil. Sabrina K., die Mutter des am häufigsten missbrauchten Jungen muss für mehrere Jahre in Haft. Dabei geht es auch um eine Frage: Warum hat sie nichts getan?

Ein zentraler Begriff im zweiten Herbst der Corona-Pandemie ist die "Booster-Impfung" - also die dritte Corona-Impfung. An der Uniklinik Münster gibt es zwischenzeitlich jedoch Probleme.

Nach langer Corona-Pause kehrt im Herbst der Send zurück auf den Schlossplatz. Unter (fast) normalen Bedingungen...

Ehrung für Titus Dittmann: Die Skateboard-Legende wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet - für sein jahreslanges Engagement vor allem für Kinder und Jugendliche.

November: Weihnachtsmärkte und Massenschlägerei

Bereits im Sommer kommt es am Aasee zu heftigen Ausschreitungen. Im November werden die Wiesen an den Aaseekugeln Schauplatz einer Massenschlägerei.

Nach einem Jahr Pause eröffnen in Münster wieder Weihnachtsmärkte. Es gilt die 2G-Regel.

Kurz nach der Eröffnung der Weihnachtsmärkte wird in der Innenstadt wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Auch für die Weihnachtsmärkte gibt es Verschärfungen.

Dezember: Sorgen um Omikron und E-Scooter-Ärger

Mit dem beginnenden Winter verschärft sich auch in Münster die Corona-Lage wieder. Doch viele Münsteranerinnen und Münsteraner gehen mit der Lage verantwortungsbewusst um.

Auch die neue Corona-Variante Omikron macht vor Münster nicht Halt. Am 9. Dezember meldet die Stadt die ersten bestätigten Fälle.

Wegen der unklaren Entwicklung der neuen Omikron-Variante verzichten Münsters Karnevalisten "schweren Herzens" auf den Straßenkarneval und sagen den Rosenmontagszug ab.

Knapp 4000 E-Scooter stehen mittlerweile in Münster. Doch weil die Beschwerden zunehmen, kündigt die Stadt Konsequenzen an.

Bei einer Messerstecherei am Aasee wurde im Juni ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Im Dezember startet der Prozess vor dem Landgericht. Die Anklage lautet versuchter Mord.

Das Jahr 2021 in Münster in Bildern