Dr. Stefan Nackes Büro-Zeit in Berlin – ein Einblick

Er ist Berufspendler in Sachen Politik: Seit einem Jahr sitzt der Münsteraner Stefan Nacke für die CDU im Bundestag. Wie das läuft und was er erlebt – ein Büro-Besuch in Berlin.

6.40 Uhr in der Frühe, eine frische Brise weht an diesem November-Montag: Der Regionalexpress macht am Bahnhof Hiltrup Station. Drinnen aufgedrehte Schüler, die auf Klassenfahrt sind, sowie in sich gekehrte Berufspendler, die noch verschlafen Richtung Ruhrgebiet in die neue Arbeitswoche starten.