Das Münster-Barometer im Herbst 2022

Foto:

Beim Münster-Barometer werden Meinungstrends ermittelt. Die repräsentative Umfrage wird in der Regel zweimal jährlich im Auftrag unserer Zeitung von der Forschungsgruppe Bema am Institut für Soziologie der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster durchgeführt. Diesmal wurden zwischen dem 24. August und 6. September 941 Interviews mit in Münster gemeldeten, wahlberechtigten Personen ab 16 Jahren geführt. 594 zufällig über ihre Wohnadressen kontaktierte Teilnehmer aus alle Stadtgebieten antworteten postalisch auf den per Brief versandten Fragebogen, 148 nutzen die Möglichkeit, die Frage online zu beantworten. Zusätzlich wurden 199 Telefoninterviews mit unter Tausenden münsterischen Festnetznummern zufällig ausgewählten Münsteranerinnen und Münsteranern geführt. Die Forschungsgruppe Bema gewährleistet, dass die Befragten in Bezug auf Alter, Geschlecht und andere Merkmale repräsentative Gruppe darstellen.