Töttchen & Co.: Diese Spezialitäten empfehlen die Münsteraner

In Münster, so hört man allenthalben, setzt sich der Trend zu gesundheitsbewusster Ernährung zunehmend durch. In Städterankings ist Münster etwa weit vorn beim Angebot vegetarischer und veganer Lokale, oder bei Mitgliedschaften in Sportvereinen. Die nationale Gesundheitsstudie Nako stellt bei Münsteranern ein vergleichsweise hohes Gesundheitsbewusstsein fest. Gesunde Ernährung und relativ geringer Alkoholkonsum gehören dazu.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis Jahrespass alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

sofort loslesen und erst nach 2 Monaten zahlen! Digital Basis 2-Monatsabo alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet