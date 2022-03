Robert-Koch-Straße: Entschärfung der Bombe hat begonnen

Kampfmittelfund in Münster: An der Robert-Koch-Straße mitten in der Innenstadt wurde am Dienstagmittag eine Bombe gefunden. Die Entschärfung hat nun begonnen.

An der Robert-Koch-Straße wurde ein Blindgänger entdeckt.

In Münster wurde erneut eine Bombe gefunden. An der Robert-Koch-Straße in direkter Näher zum Zentralfriedhof wurde nach Angaben der Feuerwehr bei Erdarbeiten ein Blindgänger gefunden.

Laut Feuerwehr Münster handelt es sich bei dem Blindgänger um eine amerikanische, 125 Kilogramm schwere Bombe mit einem Doppelzünder. Der Kampfmittelbeseitiungsdienst sei bereits vor Ort. Die Bombe muss nach Angaben der Stadt umgehend entschärft werden.

Gegen 14.30 Uhr meldete die Feuerwehr via Twitter, dass die Evakuierung in einem Radius von 250 Metern abgeschlossen sei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe mit der Entschärfung begonnen.

300 Anwohner von Evakuierung betroffen

Mehrere Gebäude an der Robert-Koch-Straße und der Hüfferstraße mussten geräumt werden. Betroffen sind etwa 300 Anwohnerinnen und Ahwohner. Am PAN-Zentrum am Vesaliusweg wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Von der Evakuierung betroffen sind die Hüfferstraße & die Robert-Koch-Straße.

Es sind ca. 300 Bewohner im betroffenen Bereich gemeldet.#imEinsatzfürMünster #Münster112 pic.twitter.com/5wxONjeKFQ — Feuerwehr Münster (@Feuerwehr_MS) March 8, 2022

Auch mehrere Gebäude des Uniklinikums Münster müssen geräumt werden.

UKM-Gebäude an der Robert-Koch-Straße müssen geräumt werden: MTRA-/MTLA-Schule, Institut für Hygiene, Institut für Molekulare Tumorbiologie, Institut für Physiologie



➡️ Sammelstelle PAN-Zentrum, Vesaliusweg https://t.co/o9YsykhMR9 — Uniklinik Münster (@UK_Muenster) March 8, 2022

Straßensperrungen: Verkehrsbehinderungen nach Bombenfund

Wie die Feuerwehr mitteilt, kommt es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Kardinal-von-Galen-Ring und Hüfferstraße. Die Polizei sperrt die Straße für die weiteren Maßnahmen ab. Es wird darum gebeten, den Bereich zu umfahren.

Der Blindgänger wurde bei Erdarbeiten gefunden. Foto: Oliver Werner

